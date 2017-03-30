10 апреля
2022
2022
9 нисана
5782
5782
Глава 16
- Господь говорил с Моше после смерти двух сыновей Аѓарона, которые предстали пред Господом и погибли.וַיְדַבֵּ֤ר יְהוָֹה֙ אֶל־משֶׁ֔ה אַֽחֲרֵ֣י מ֔וֹת שְׁנֵ֖י בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֑ן בְּקָרְבָתָ֥ם לִפְנֵֽי־יְהוָֹ֖ה וַיָּמֻֽתוּРашии господь говорил моше после смерти двух сыновей аѓарона, когда они приблизились к господун и умерли;וידבר ה’ אל משה אחרי מות שני בני אהרן и господь говорил моше после смерти двух сыновей аѓарона… – для чего сказано [о смерти сыновей аѓарона]? рабби эльазар бен азарья уподобил это вот чему: если к больному придет врач и скажет ему: «не ешь холодного и не лежи в сырости», – а потом придет другой [врач] и скажет: «не ешь холодного и не лежи в сырости, чтобы ты не умер, как [умер] такой-то» – [ясно, что слова второго врача] подействуют больше, чем слова первого. поэтому и сказано «…после смерти двух сыновей аѓарона» торат коѓаним, ахарей мот, 1. . поскольку сыновья аѓарона умерли за то, что неверно служили в святилище см. ваикра, 10:1,2. ,напоминание об их смерти должно придать убедительность законам о правилах служения первосвященника.
- Господь сказал Моше: “Передай своему брату Аѓарону, что не во всякое время он может входить в Святилище, за завесу, к крышке, покрывающей ковчег, —чтобы ему не умереть. Ибо Я буду являться в облаке над крышкой.וַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֶל־משֶׁ֗ה דַּבֵּר֘ אֶל־אַֽהֲרֹ֣ן אָחִ֒יךָ֒ וְאַל־יָבֹ֤א בְכָל־עֵת֙ אֶל־הַקֹּ֔דֶשׁ מִבֵּ֖ית לַפָּרֹ֑כֶת אֶל־פְּנֵ֨י הַכַּפֹּ֜רֶת אֲשֶׁ֤ר עַל־הָֽאָרֹן֙ וְלֹ֣א יָמ֔וּת כִּ֚י בֶּֽעָנָ֔ן אֵֽרָאֶ֖ה עַל־הַכַּפֹּֽרֶתи господь сказал моше: «скажи своему брату аѓарону, чтоб он не во всякое время входил в святилище за завесу, [представая] перед крышкой, что на ковчеге, чтобы он не умер, поскольку я буду являться в облаке над крышкой.ויאמר ה’ אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא и господь сказал моше: «скажи своему брату аѓарону, чтоб он не… входил…» – чтобы он не умер, подобно своим сыновьям . в большинстве изданий комментария раши этот фрагмент выделен в отдельный комментарий и отнесен по ошибке ко второму стиху, однако он лишь завершает комментарий к первому стиху: «поэтому и сказано “...после смерти двух сыновей аѓарона”, чтобы он не умер, подобно его сыновьям». ולא ימות «…чтобы он не умер…» – значит, если войдет – умрет. здесь союз ו ве означает не «и», а «чтобы» . כי בענן אראה «…поскольку я буду являться в облаке…» – потому что я всегда буду являться там с облачным столпом. и поскольку там открывается мое присутствие, пусть [аѓарон и его потомки] будут осторожны и не привыкают входить туда [запросто]. таков простой смысл стиха. а мидраш [говорит]: пусть он входит в йом кипур [в святая святых] только в облаке воскурений . облачный столп никогда не появлялся в шатре, он был над ним или вокруг него. тогда о каком же облаке внутри шатра идет речь? о дыме курений.
- Вот с чем должен входить Аѓарон в Святилище: с молодым быком для жертвы за грех и с бараном для жертвы всесожжения.בְּזֹ֛את יָבֹ֥א אַֽהֲרֹ֖ן אֶל־הַקֹּ֑דֶשׁ בְּפַ֧ר בֶּן־בָּקָ֛ר לְחַטָּ֖את וְאַ֥יִל לְעֹלָֽהвот с чем должен аѓарон входить в святилище: с молодым быком для жертвы за грех и с бараном для [жертвы] всесожжения.בזאת «вот с чем…» – числовое значение этого [слова] – четыреста десять, намек на первый храм . ת+א+ז+ב=400+1+7+2=410. первый храм простоял 410 лет. почему раши приводит этот мидраш? дело в том, что аѓарон входит в святилище после принесения жертвенных барана и быка, и потому следовало сказать: «с этими входит аѓарон…», – а сказано буквально: «с этой – בזאת безот – входит…» בזאת יבא אהרן «вот с чем должен аѓарон входить…» – но и [с] этим [он может входить в святилище] не в любое время, лишь в йом кипур, как объяснено в конце главы: «…в седьмой месяц, в десятый день месяца…» выше всевышний предостерег аѓарона, чтобы он и его потомки не входили в святая святых, когда им заблагорассудится. а здесь, из сказанного: «вот с чем должен... входить» – мы могли бы заключить, что с жертвой – быком и бараном – можно входить туда в любое время.
- Пусть надевает священную льняную рубаху, пусть льняные штаны прикрывают его плоть, пусть он препоясывается льняным поясом и надевает тюрбан из льна —это священные одежды. Он должен будет омыть свое тело водою и облачиться во все это.כְּתֹֽנֶת־בַּ֨ד קֹ֜דֶשׁ יִלְבָּ֗שׁ וּמִכְנְסֵי־בַד֘ יִֽהְי֣וּ עַל־בְּשָׂרוֹ֒ וּבְאַבְנֵ֥ט בַּד֙ יַחְגֹּ֔ר וּבְמִצְנֶ֥פֶת בַּ֖ד יִצְנֹ֑ף בִּגְדֵי־קֹ֣דֶשׁ הֵ֔ם וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֛יִם אֶת־ בְּשָׂר֖וֹ וּלְבֵשָֽׁםсвященную льняную рубаху пусть наденет, и льняные штаны пусть будут на его теле, и пусть опояшется льняным поясом, и повяжет льняной тюрбан: это священные одежды. и пусть омоет он тело водой и наденет их.כתנת בד «…льняную рубаху…» – отсюда мы узнаем, что [первосвященник] совершает служение в святая святых не в восьми одеждах с [элементами из] золота, в которых он служил во внешних [помещениях храма], – ведь обвинитель не может стать защитником. он [совершает там служение], как простой священник, в четырех льняных одеждах. простой священник служит в четырех льняных одеждах: 1) כתנת кутонэт – рубаха, 2) מכנסים михнасаим – штаны, 3) אבנט авнэт – пояс, 4) מצנפת мицнэфэт – тюрбан. в нашем стихе эти же одежды предписано надевать первосвященнику, входящему в святая святых. в других же помещениях храма и в другие дни первосвященник служит в восьми одеждах: четырех перечисленных льняных, как простой священник, и в четырех дополнительных: 5) חשן – хошэн – нагрудник, 6) אפד – эфод – жилет (рамбам) или фартук (раши), 7) מעיל – мэиль – верхняя накидка, 8) ציץ – циц – золотая налобная пластина. все четыре особые одежды первосвященника содержат золото в виде массивных элементов или золотой нити. о золоте и говорит раши: не может прокурор стать адвокатом. золото напоминает о грехе поклонения золотому тельцу и потому служит упреком и обвинением израилю. קדש ילבש «священную… пусть наденет…» – она [одежда] должна быть [приобретена] на [средства], посвященные [храму] . в стихе сказано «священную… пусть наденет… это священные одежды». в начале и в конце стиха, как кажется, сказано одно и то же. но это не тавтология: если последнее замечание относится к употреблению одежд в храмовом служении, то первое – к тому, на какие средства их изготавливают. יצנף «…повяжет…» – [следует понимать это слово] в соответствии с [арамейским] переводом [онкелоса]: «возложит – יחת яхет – на голову». так же [и глагол в словосочетании] «и она оставила – ותנח ватанах его одежду…» [онкелос переводит]: ואחתתיה ваахатетей. в отношении тюрбана везде употреблен глагол «надевать», и нигде больше мы не встречаем глагол с корнем צנפ цнф. опираясь на арамейский перевод, раши устанавливает значение редкого глагола. ורחץ במים «…и пусть омоет он тело водой…» – в этот день [в йом кипур] обязательно омовение [в микве] при каждой смене [одежды]. пять раз [первосвященник] переходил от служения внутри [святая святых] к [служению] вне [ее и снова от служения] вне [святая святых к служению] внутри [ее]. [каждый раз] он менял золотые одежды на белые и белые на золотые, и всякий раз, меняя [одежды], он должен был омываться [в микве] и двукратно омывать руки и ноги из умывальника .
- Пусть он возьмет двух козлов от общины сынов Израиля для жертвы за грех и одного барана для жертвы всесожжения.וּמֵאֵ֗ת עֲדַת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל יִקַּ֛ח שְׁנֵֽי־שְׂעִירֵ֥י עִזִּ֖ים לְחַטָּ֑את וְאַ֥יִל אֶחָ֖ד לְעֹלָֽה
- Пусть Аѓарон принесет быка в жертву за грех от себя самого, искупая себя и свой дом.וְהִקְרִ֧יב אַֽהֲרֹ֛ן אֶת־פַּ֥ר הַֽחַטָּ֖את אֲשֶׁר־ל֑וֹ וְכִפֶּ֥ר בַּֽעֲד֖וֹ וּבְעַ֥ד בֵּיתֽוֹи подведет аѓарон быка своей жертвы за грех, и искупит себя и свой дом.את פר החטאת אשר לו «…быка своей жертвы за грех…» – [это тот же бык], о котором сказано выше . отсюда мы заключаем, что [он должен быть куплен] на его средства [первосвященника], а не на общественные . וכפר בעדו ובעד ביתו «…и искупит себя и свой дом». – [первосвященник] произносит над ним [бычком] исповедь в своих грехах и грехах своей семьи . именно этим он искупает свои и их грехи, хотя в других местах под «искуплением» имеется в виду принесение жертвы или кропление кровью (как в 16:18).
- Пусть возьмет двух козлов и поставит их пред Господом, у входа в Шатер Встречи.וְלָקַ֖ח אֶת־שְׁנֵ֣י הַשְּׂעִירִ֑ם וְהֶֽעֱמִ֤יד אֹתָם֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד
- Пусть Аѓарон бросит жребий об обоих козлах: на одного [выпадет] жребий ‘для Господа’, на другого —жребий ‘для Азазеля’.וְנָתַ֧ן אַֽהֲרֹ֛ן עַל־שְׁנֵ֥י הַשְּׂעִירִ֖ם גֹּֽרָל֑וֹת גּוֹרָ֤ל אֶחָד֙ לַֽיהֹוָ֔ה וְגוֹרָ֥ל אֶחָ֖ד לַֽעֲזָאזֵֽלи возложит аѓарон на обоих козлов жребий: один жребий – “для господа”, а другой жребий – “к азазэлю”.ונתן אהרן על שני השעירים גרלות «и возложит аѓарон на обоих козлов жребий…» – одного [козла] он ставит справа, другого – слева, опускает обе руки в короб и вынимает один жребий правой [рукой], а второй – левой и кладет на [козлов соответственно тому, как они стоят. тот, которому выпал жребий] со словом «господу», [будет принесен в жертву] господу. [а того, кому выпал жребий] с надписью «к азазэлю», отсылают к азазэлю . עזאזל «…азазэлю…» – это [название] крутой и трудно [доступной] горы, высокого обрыва, как сказано: «…в изрезанную (пропастями) землю…» , раши расчленяет здесь слово азазэль на два корня: עז аин зайн – «сильный», «резкий» – и אל алеф ламед – «сильный», «могущественный».
- Пусть Аѓарон подведет козла, на которого выпал жребий ‘для Господа’, и принесет его в жертву за грех.וְהִקְרִ֤יב אַֽהֲרֹן֙ אֶת־הַשָּׂעִ֔יר אֲשֶׁ֨ר עָלָ֥ה עָלָ֛יו הַגּוֹרָ֖ל לַֽיהוָֹ֑ה וְעָשָׂ֖הוּ חַטָּֽאתи приведет аѓарон козла, на которого выпал жребий “для господа”, и сделает его жертвой за грех.ועשהו חטאת «…сделает его жертвой за грех». – когда [первосвященник] кладет на него жребий, он объявляет: «всевышнему в жертву!» здесь глагол עשה аса не означает «принести в жертву».
- А козел, на которого выпал жребий ‘для Азазеля’, должен быть поставлен пред Господом, живой, чтобы через него добиться искупления, отпустив его к Азазелю, в пустыню.וְהַשָּׂעִ֗יר אֲשֶׁר֩ עָלָ֨ה עָלָ֤יו הַגּוֹרָל֙ לַֽעֲזָאזֵ֔ל יָֽעֳמַד־חַ֛י לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה לְכַפֵּ֣ר עָלָ֑יו לְשַׁלַּ֥ח אֹת֛וֹ לַֽעֲזָאזֵ֖ל הַמִּדְבָּֽרָהкозел же, на которого выпал жребий “к азазэлю”, пусть будет поставлен живым пред господом, чтобы совершить им искупление, для отправления его к азазэлю в пустыню.יעמד חי «…будет поставлен живым…» – [глагол יָעֳמַד яамад] означает то же, что и יועמד юамад – «будет поставлен другими». и [онкелос] переводит – «будет поставлен живым». для чего сказано «живым»? потому что сказано [об этом козле], что его следует отослать к азазэлю, и я не знаю, на смерть посылают его или чтобы оставить в живых. а тут сказано: «поставлен будет живым» – пока стоит и не отослан – жив. отсюда ясно, что его отсылают на смерть . глагольная форма יופעל юф'аль, распространенная в мишне и в современном иврите, равнозначна менее употребительной сегодня, но часто используемой в танахе יפעל яф'аль. לכפר עליו «…чтобы совершить им искупление…» – [первосвященник] исповедуется над ним, [перечисляя грехи израиля], как сказано: «…и повинится над ним…» , выше раши уже связал искупление с исповедью над жертвой.
- Пусть подведет Аѓарон быка [предназначенного] в жертву за грех от него самого, ради искупления его и его дома, и пусть зарежет этого быка, как жертву за грех от себя самого.וְהִקְרִ֨יב אַֽהֲרֹ֜ן אֶת־ פַּ֤ר הַֽחַטָּאת֙ אֲשֶׁר־ל֔וֹ וְכִפֶּ֥ר בַּֽעֲד֖וֹ וּבְעַ֣ד בֵּית֑וֹ וְשָׁחַ֛ט אֶת־פַּ֥ר הַֽחַטָּ֖את אֲשֶׁר־לֽוֹи подведет аѓарон быка своей жертвы за грех, и искупит себя и свой дом, и зарежет быка своей жертвы за грех.וכפר בעדו «…и искупит себя…» – [первосвященник] исповедуется во второй раз, [теперь перечисляя грехи] свои и своих собратьев-священников, и все они названы «его домом», как сказано [о священниках]: «…дом аѓарона, благословите господа!» отсюда видно, что этой [жертвой] искупаются [грехи] священников. и искупает [эта жертва] только [грех] осквернения храма и святынь, как сказано: «и искупит святилище от скверны...» , эти грехи заключаются в том, что священник входит в храм или ест жертвы в состоянии нечистоты.
- Затем пусть возьмет с жертвенника, который пред Господом, полный совок горящих углей и полные горсти измельченных благовоний для воскурения —и внесет их за завесу.וְלָקַ֣ח מְלֹֽא־֠הַמַּחְתָּ֠ה גַּֽחֲלֵי־אֵ֞שׁ מֵעַ֤ל הַמִּזְבֵּ֨חַ֙ מִלִּפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה וּמְלֹ֣א חָפְנָ֔יו קְטֹ֥רֶת סַמִּ֖ים דַּקָּ֑ה וְהֵבִ֖יא מִבֵּ֥ית לַפָּרֹֽכֶתи возьмет полный совок горящих углей с жертвенника, который пред господом, и полные горсти благовонного мелкого курения, и внесет за завесу;מעל המזבח «…с жертвенника…» – [с какого из двух?] с внешнего . מלפני ה’ «…пред господом…» – [где это место?] с западной стороны [жертвенника], обращенной к входу [в храм] . דקה «…мелкого…» – к чему сказано [о воскурении, что оно было] мелко [протертым]? разве не все курения [должны быть протерты] мелко, как сказано: «а часть его мелко истолки…»? но [в данном случае требуется], чтобы [курение было растерто] мельче мелкого, потому накануне йом кипура возвращали [измельченное курение для дополнительного перемалывания] в ступу .
- Пусть положит благовония на огонь пред Господом, чтобы облако [от воскурения] благовоний окутало крышку на [ковчеге] Свидетельства, —и тогда он не умрет.וְנָתַ֧ן אֶת־הַקְּטֹ֛רֶת עַל־הָאֵ֖שׁ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְכִסָּ֣ה| עֲנַ֣ן הַקְּטֹ֗רֶת אֶת־הַכַּפֹּ֛רֶת אֲשֶׁ֥ר עַל־הָֽעֵד֖וּת וְלֹ֥א יָמֽוּתи положит курение на огонь пред господом, и покроет облако курения крышку, что над свидетельством, и он не умрет.על האש «…на огонь…» – [первосвященник кладет курение на огонь], который находится в совке. в предыдущем стихе говорится об «огненных углях», а здесь об «огне». раши подчеркивает, что и там, и тут речь идет об одном и том же огне: об углях, собранных в совок. ולא ימות «…и он не умрет». – если сделает так, то не умрет, значит, если не сделает в соответствии с правилом, – умрет, то есть будет повинен смерти . это предостережение: сделает как следует – не будет наказан смертью, изменит порядок или содержание действий – будет осужден на смерть.
- Затем пусть он возьмет кровь быка и с пальца окропит ею восточную сторону крышки, а также семикратно покропит с пальца кровью перед крышкой.וְלָקַח֙ מִדַּ֣ם הַפָּ֔ר וְהִזָּ֧ה בְאֶצְבָּע֛וֹ עַל־פְּנֵ֥י הַכַּפֹּ֖רֶת קֵ֑דְמָה וְלִפְנֵ֣י הַכַּפֹּ֗רֶת יַזֶּ֧ה שֶֽׁבַע־פְּעָמִ֛ים מִן־הַדָּ֖ם בְּאֶצְבָּעֽוֹи возьмет кровь быка, и окропит со своего пальца крышку с востока, и перед крышкой он покропит семь раз кровью со своего пальца.והזה באצבעו «…и окропит со своего пальца…» – то есть совершит одно окропление. далее в стихе говорится о семи окроплениях, здесь же их число не названо. упоминание окропления без уточнения количества может означать только одно действие. ולפני הכפרת יזה שבע «…и перед крышкой он покропит семь раз…» – итого: одно кропление сверху и семь снизу . все восемь окроплений не касались ковчега завета, кровь капала на землю. но при первом окроплении кровь подбрасывалась пальцем вверх, а при семи последующих – в направлении пола, вниз.
- Пусть зарежет козла как жертву за грех от народа и, внеся его кровь за завесу, сделает с кровью [козла] то же, что сделал с кровью быка, —окропит ею крышку и [место] перед крышкой.וְשָׁחַ֞ט אֶת־שְׂעִ֤יר הַֽחַטָּאת֙ אֲשֶׁ֣ר לָעָ֔ם וְהֵבִיא֙ אֶת־דָּמ֔וֹ אֶל־מִבֵּ֖ית לַפָּרֹ֑כֶת וְעָשָׂ֣ה אֶת־דָּמ֗וֹ כַּֽאֲשֶׁ֤ר עָשָׂה֙ לְדַ֣ם הַפָּ֔ר וְהִזָּ֥ה אֹת֛וֹ עַל־הַכַּפֹּ֖רֶת וְלִפְנֵ֥י הַכַּפֹּֽרֶתи зарежет козла жертвы за грех, которая народу, и внесет его кровь за завесу, и сделает с его кровью то же, что сделал с кровью быка, и окропит ею крышку и перед крышкой.אשר לעם «…которая народу…» – за те грехи, искуплением за которые для священников [служит жертвенный] бык, искупление для всего [народа] израиля [совершается принесением в жертву] козла. это тот самый козел, на которого выпал жребий «господу». раши считает необходимым истолковать конструкцию אשר לעם ашер леам – «которая народу», и вот почему: мы в этой главе уже встречали подобное словосочетание – אשר לו ашер ло – букв. «который ему» – сказано о быке, жертве первосвященника. там раши истолковал, что жертвенное животное принадлежало первосвященнику и потому служило искуплением его грехов. здесь же слова «которая народу» недостаточно истолковать как «которая принадлежит народу» – ведь оба козла куплены на деньги храмовой казны. итак, здесь значение словосочетания состоит в противопоставлении и сравнении двух жертв: так же, как бык искупал грехи священников, и козел искупал грехи народа. в обоих случаях это нарушения законов храмовой чистоты. כאשר עשה לדם הפר «…то же, что сделал с кровью быка…» – [совершит] одно [окропление] вверх и семь вниз. продолжение сопоставления двух жертв, см. в пред. комм.
- Так он очистит Святилище от нечистоты сынов Израиля и от их преступлений, от всех их грехов. То же он должен сделать и с Шатром Встречи, который пребывает с ними, среди их нечистоты.וְכִפֶּ֣ר עַל־הַקֹּ֗דֶשׁ מִטֻּמְאֹת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וּמִפִּשְׁעֵיהֶ֖ם לְכָל־חַטֹּאתָ֑ם וְכֵ֤ן יַֽעֲשֶׂה֙ לְאֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד הַשֹּׁכֵ֣ן אִתָּ֔ם בְּת֖וֹךְ טֻמְאֹתָֽםи искупит святилище от скверны сыновей израиля и от их преступлений во всех грехах. так должен он совершить и над шатром собрания, находящимся с ними, среди их скверны.מטמאת בני ישראל «…от скверны сыновей израиля…» – [это искупление тех], кто оскверненным входил в святилище и так и не узнал об этом потом, как сказано: «грехи их – חטאתם хатотам». а חטאת хатат – это именно неосознанный грех . ומפשעיהם «…и от их преступлений…» – [это искупление тех], кто умышленно входил в святилище оскверненным . если в первом случае говорится о חטאות хатот – неумышленных грехах, то здесь говорится о פשעים пешаим – осознанном преступлении. וכן יעשה לאהל מועד «…так должен он совершить и над шатром собрания…» – точно так же, как [первосвященник] кропил внутри [святая святых] кровью обоих [быка и козла], один раз вверх и семь раз вниз, так и снаружи, на занавес, он кропил [кровью] обоих – один раз вверх и семь раз вниз . раши толкует слово וכן вехен – «и так» – как указание на тождественность первого и второго окропления кровью жертв. השכן אתם בתוך טמאתם «…находящимся с ними, среди их скверны». – хотя [сыны израиля] и пребывают в скверне, божественное присутствие не покидает их . раши относит оборот «находящимся с ними [сынами израиля], среди их скверны» не к шатру собрания, как можно было бы понять из стиха, но к самому всевышнему.
- Никто не должен находиться в Шатре Встречи, когда Аѓарон входит в Святилище для искупления, —до тех пор, пока он из него не выйдет. Так он искупит и себя, и свой дом, и всю общину Израиля.וְכָל־אָדָ֞ם לֹא־יִֽהְיֶ֣ה| בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֗ד בְּבֹא֛וֹ לְכַפֵּ֥ר בַּקֹּ֖דֶשׁ עַד־צֵאת֑וֹ וְכִפֶּ֤ר בַּֽעֲדוֹ֙ וּבְעַ֣ד בֵּית֔וֹ וּבְעַ֖ד כָּל־קְהַ֥ל יִשְׂרָאֵֽל
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Уроки Торы I. Ахарей Мот
Глава «Ахарей» начинается с упоминания о смерти Надава и Авигу, сынов Аарона (рассказ об этом в главе «Шмини»). Постигшее их представляет собой загадку, и комментарии относительно причин происшедшего весьма противоречивы. С одной стороны, казалось, Надав и Авигу были наказаны за грехи, с другой — Мидраш говорит, что их заслуги превышали заслуги Моше и Аарона.
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